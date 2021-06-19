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أستاذ مناعة يفجر مفاجأه مدوية: يوجد دواء قريبا للقضاء على فيروس كورونا

السبت 19/يونيو/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا منتشرة في 60 دولة، ورغم ذلك نسب الإصابات ليست واحدة، بسبب اختلاف نسب التطعيم من دولة لأخرى.

وتابع "مصباح"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن أعراض السلالة المتحورة من كورونا ليست أخطر من السلالة القديمة، ولكن المشكلة تكمن في تكدس المرضى بصورة مفاجئة، نتيجة انتشارها السريع، خلاف إصابتها للشباب.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد وجود دواء لفيروس كورونا، لافتَا إلى أن هذا الدواء جرب في اكثر من مركز طبي، وحصلت عليه دبي، معقبًا: "لو دا حصل، هيبقى حاجة كويسة جدًا، لاننا هنستطيع السيطرة على هذا الوباء من خلال اللقاح والدواء".


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