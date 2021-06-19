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عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الأول في شباك الترجي التونسي.

 

وفي الدقيقة ٦٧ انطلق أليو ديانج من وسط الملعب ومرر الكرة رائعة لمحمد شريف الذي انفرد بالمعز شريفية ويسدد الكرة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للأهلي.

 

ويتقدم الأهلي على الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة المقامة على ستاد حمادي اليعقوبي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


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