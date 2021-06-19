استشاري طب حالات حرجة يكشف تفاصيل جديدة عن متحور "دلتا"



وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن متحور دلتا وصل إلى 80 دولة، لافتا إلى أن أعراض الإصابة بهذا المتحور مختلفة عن الأعراض السابقة لفيروس كورونا، حيث أنه يشبه نزلات البرد العادية مثل الصدارع، ورشح الأنف، معلقا: "تشابه الأعراض مع البرد يشكل خطورة".



ولفت إلى أن متحور "دلتا" أسرع انتشارا من السلالات العادية بنحو 60%، منوها بأن من يشعر بأي عرض لنزلة برد عليه الكشف فورا، لافتا إلى ان لقاحات كورونا مازالت فعالة ضد متحور دلتا، ومن يصابون به يكون لأشخاص لم يحصلوا على لقاح كورونا، وغالبا من يصابوا به يكون في الفئات العمرية الأقل سنا.



قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري اطب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفليد، إن منطمة الصحة العالمية غيرت مسمى المتحورات لفيروس كورونا إلى مصطلحات لاتينية، منوها بأن متحور "دلتا" عبارة السلالة الهندية.