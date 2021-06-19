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جريزمان يكشف عن وجهته المقبلة بعد مغادرة برشلونة

السبت 19/يونيو/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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يقول المهاجم الفرنسي الدولي الشهير أنطوان جريزمان إنه يرغب في اللعب لأحد فرق دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم قبل اعتزال منافسات اللعبة الشعبية وتحقيق حلمه في الإقامة بالولايات المتحدة.

وكثيراً ما عبر غريزمان (30 عاماً) عن إعجابه بأسلوب الحياة الأمريكي وهو أيضاً مشجع متحمس لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وكثيراً ما سافر لحضور بعض المباريات خلال وقت الفراغ.

ويستعد غريزمان للمشاركة أساسياً في مباراته الدولية رقم 50 على التوالي مع منتخب فرنسا في مواجهة المجر ضمن منافسات بطولة أوروبا 2020 اليوم السبت.

لكن غريزمان أكد أنه سيستمر في صفوف ناديه الحالي برشلونة الإسباني حتى نهاية عقده معه في يونيو (حزيران) 2024.

ونقلت صحيفة لو فيغارو الفرنسية عن غريزمان قوله: "عقدي مع برشلونة مستمر حتى يونيو (حزيران) 2024، وبعد ذلك أعتقد أنه سيكون الوقت المناسب للذهاب إلى الولايات المتحدة".

وأضاف قوله: "أحب هذه البلاد وثقافتها ودوري السلة الأمريكي ولدي رغبة في استكشافها بشكل أوسع نطاقاً رغم أنني لابد أن أفكر في أسرتي أيضاً".

ويقول غريزمان الذي لا يخشى الأضواء وشارك في فيلم وثائقي تناول مسيرته في 2018 إنه يعتقد أن خصوصيته هو وأسرته ستحترم بصورة أفضل في الولايات المتحدة.

وأردف قائلاً: "وهذا هو أيضاً أحد أسباب حبي للولايات المتحدة ورغبتي في الإقامة فيها حيث لا ينتبه إليك أحد بعكس الأمر هنا في فرنسا أو في إسبانيا".

وعبر الأرجنتيني ليونيل ميسي زميل غريزمان في برشلونة أيضاً عن رغبته في الإقامة في الولايات المتحدة واللعب فيها يوماً ما.

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