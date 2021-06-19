وزير الخارجية: جددنا دعمنا للسلطات الانتقالية في ليبيا والحفاظ على وحدة سيادتها (فيديو)









قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية جددت دعمها للسلطات الانتقالية في ليبيا، فضلًا عن التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبية وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر له في 24 ديسمبر المقبل.وأضاف "شكري" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم مع وزيرة خارجية ليبيا الذي بثته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "لقد اتفقنا على تكثيف التشاور تحقيقا لدعم السلطات الليبية وتطوير العلاقات والشراكة والتعاون إلى واقع ملموس".وتابع "نؤكد على دعم مصر للسلطة التنفيذية للمجلس الرئاسي الليبي في أداء مهمته خلال المرحلة الانتقالية واستعادة الأمن والاستقرار وتنفيذ كافة مراحل خارطة الطريق للحل السياسي المنبثقة عن ملتقى القرار الليبي والاستحقاقات الواردة المتعلقة بإجراء الانتخابات في مواعيدها المقرر يوم 24 ديسمبر بمشاركة كافة الليبيين".واستطرد "أكدنا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون ممطالة أو تسويف لتحقيق مستقبل أفضل ويضمن تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها، كما ناقشنا التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين الوزاري التي ستستضيفه ألمانيا يوم 23 يونيو الجاري للخروج بنتائج واضحة".وأوضح "نسعى خلال هذا المؤتمر إلى تجديد التزام المجتمع الدولي داخل وخارج ليبيا مع القيام بترتيبات القوات الأجنبية ستفتح المجال أمام انطلاق ليبيا المستقرة، جددنا التأكيد على دفع أطر العمل المشترك بما يهدف إلى وقف التدخلات الخارجية ويحفظ مقدراتهم الشعب الليبي إلى مفهوم الدولة الوطنية ودور مؤسساتها الدستورية في فرض السيادة وتحقيق الاستقرار".