Advertisements

استشاري: 1% من الأطفال لديهم عيب خلقي في القلب

السبت 19/يونيو/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن التشوهات الخلقية في قلب الأطفال تعني وجود تغيرات تشريحية في القلب، وتحدث بنسبة 1% من كل الأطفال المولدين، ومن يحتاج إلى تدخل جراحي للعلاج 1 في الـ10 آلاف.

وتابع "الوكيل"، خلال حواره مع الإعلامي خالد صقر، ببرنامج "شارع القلب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن معدل ضربات القلب لدى الطفل تكون أعلى من الشخص البالغ، موضحًا أن حدوث عيب خلقي في الأسرة أو الأقارب من الدرجة الأولى ينبأ بحدوث عيب آخر في الأسرة.

ولفت إلى ان هناك إمكانية لتخصيص عيوب القلب من خلال الموجات الصوتية أثناء الحمل، وأحيانًا يتم التدخل بشكل مبكرًا للغاية إذا أمكن، مشيرًا إلى أن إصلاح عيوب القلب بنسبة 80% تكون جيدة للغاية، وتؤدي إلى الحياة بشكل طبيعي، ولا يتناولون أي علاج بعد الجراحة.

أخبار تهمك

شاهد أهداف مباراة البرتغال وألمانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يهزم الترجي التونسي في رادس ويضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

جريزمان يكشف عن وجهته المقبلة بعد مغادرة برشلونة

منذ ساعة الا ربع

تعرف على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الزمالك ضد المقاصة في ربع نهائي كأس مصر

منذ ساعة و 20 دقيقة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

اجتماع عاجل لاتخاذ قرار بشأن مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- لاعبو الأهلي يتوجهون إلى أرضية الملعب للإحماء استعدادًا لمواجهة الترجي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:27 م

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

05:27 م

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

الأهلي يهزم الترجي التونسي في رادس ويضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال

08:51 م

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

05:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة