استشاري: 1% من الأطفال لديهم عيب خلقي في القلب

قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن التشوهات الخلقية في قلب الأطفال تعني وجود تغيرات تشريحية في القلب، وتحدث بنسبة 1% من كل الأطفال المولدين، ومن يحتاج إلى تدخل جراحي للعلاج 1 في الـ10 آلاف.



وتابع "الوكيل"، خلال حواره مع الإعلامي خالد صقر، ببرنامج "شارع القلب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن معدل ضربات القلب لدى الطفل تكون أعلى من الشخص البالغ، موضحًا أن حدوث عيب خلقي في الأسرة أو الأقارب من الدرجة الأولى ينبأ بحدوث عيب آخر في الأسرة.



ولفت إلى ان هناك إمكانية لتخصيص عيوب القلب من خلال الموجات الصوتية أثناء الحمل، وأحيانًا يتم التدخل بشكل مبكرًا للغاية إذا أمكن، مشيرًا إلى أن إصلاح عيوب القلب بنسبة 80% تكون جيدة للغاية، وتؤدي إلى الحياة بشكل طبيعي، ولا يتناولون أي علاج بعد الجراحة.



