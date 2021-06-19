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تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز
السبت 19/يونيو/2021 - 08:37 م
الفجر الفني
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تصدرت الفنانة دلال عبدالعزيز، مؤشرات البحث على موقع البحث العالمي "جوجل"، بسبب حالتها الصحية.
ودعا الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، لـ الفنان دلال عبد العزيز، على الهواء، ورد الإعلام رامى رضوان عليه متمنيًا لها الشفاء العاجل، قائلا “إحنا فى أشد الحاجة للدعاء لها”.
ونشرت الفنانة إيمى سمير غانم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث وجهت الدعاء لشفاء والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وقالت إيمى سمير غانم: «يارب اشفي أمي وعافيها»
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