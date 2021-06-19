تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

تصدرت الفنانة دلال عبدالعزيز، مؤشرات البحث على موقع البحث العالمي "جوجل"، بسبب حالتها الصحية.





ودعا الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، لـ الفنان دلال عبد العزيز، على الهواء، ورد الإعلام رامى رضوان عليه متمنيًا لها الشفاء العاجل، قائلا “إحنا فى أشد الحاجة للدعاء لها”.



