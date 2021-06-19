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البرلمان العربي يدين العمليات الإرهابية لميليشات الحوثي على المملكة العربية السعودية

السبت 19/يونيو/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية 11 طائرة مسيرة مفخخة تجاه المنطقة الجنوبية وخميس مشيط ونجران بالمملكة العربية السعودية على مدار اليوم في استهداف متواصل ومتعمد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، والتي تصدت لهم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بنجاح.

كما أعرب البرلمان العربي عن استنكاره الشديد لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية وإصرارها على تهديد أمن وسلامة المدنيين، وارتهانها التام لقرار النظام الإيراني وتنفيذ أجندته التخريبية في المنطقة.

مشددًا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة وفورية تجاه هذه الميليشيا الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، مطالبًا باتخاذ إجراءات حاسمة لإجبارها على التخلي عن خيار الحرب والتدمير والتخريب، والانصياع لخيار السلام.

وأكد البرلمان على وقوفه التام وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها والوقوف في صف واحد إلى جانبها ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

كما أشاد البرلمان العربي بيقظة واحترافية الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير كل الطائرات المسيرة، ومشيدا بالإجراءات العملياتية التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ومواجهة هذه الميليشيا الإرهابية.

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