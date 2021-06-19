خلال تفقدها قرية الصيادين بدمياط.. "محلية النواب" توجه الشكر للرئيس للقضاء علي عشوائيات (صور)





قام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبرفقة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقيادات المحافظة، اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، بتفقد منطقة عمارات شمال وجنوب قرية الصيادين برأس البر بدمياط، والتي تحولت من منطقة عشوائية إلي عمارات ووحدات سكنية راقية تليق بالمواطن، يسكنها قاطني هذه العشوائيات، لتوفير حياة كريمة لهم.





وجاءت الزيارة لقرية الصيادين، بعدما نجحت جهود الدولة فى القضاء على أخطر منطقة عشوائية برأس البر، وهى قرية الصيادين بمنطقة الجربى، حيث تمكنت أجهزة الدولة من إزالة العشش والمخلفات، ووضع التصميمات المعمارية والإنشائية لإنشاء 12 عمارة سكنية بإجمالى 220 وحدة سكنية، حيث تحولت المنطقة من بؤرة عشوائية إلى مدينة سكنية حضارية ذات طراز معماري مميز، وتم رصف الشوارع المؤدية إلى القرية والشوارع الداخلية وتم تركيب أعمدة إنارة وإنشاء حدائق عامة ومساحات خضراء بيت البلوكات السكنية وتم تجميل أكشاك الكهرباء.





وبلغت تكلفة تحويل المنطقة من العشوائية إلى مدينة سكنية تخدم مئات الأسر بلغت 85 مليون جنيه، والمخطط العام للمنطقة يشمل ممشى تم إنشاؤه موازيا لنهر النيل، ويضم مناطق خضراء وبرجولات ومقاعد ومظلات، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة ورصف الطرق بالأسفلت.





واستقبل المواطنون وفد البرلمان والمحافظ، بترحيب كبير، موجهين الشكر للقيادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وثمنوا جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لائقة لهم، كما أشادوا بجهود الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وهتفوا للرئيس السيسي، مرددين: "ربنا يخلي السيسي".





من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن ما رأته اللجنة في قرية الصيادين برأس البر بدمياط، أمر يدعو للفخر والإشادة، ويعكس الجهود الكبيرة والصادقة التي تبذلها الدولة للقضاء علي العشوائيات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطن.





وأضاف السجيني، أن الدولة تبذل جهود كبيرة في ملف القضاء علي العشوائيات، وتطوير البنية التحتية، وفي قرية الصيادين، تحولت من منطقة عشوائيات إلي منطقة سكنية راقية ومتميزة ذات نسق حضاري متميز، ومتوفر فيها كل الخدمات ومقومات الحياة الكريمة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية وجهود الدولة، ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض.





فيما، أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن منطقة عمارات شمال وجنوب قرية الصيادين كانت بؤرة عشوائية وتم إزالتها وإنشاء عمارات سكنية للمواطنين الذين كانوا يقطنون فيها، مجهزة بكل الخدمات والمرافق، وتليق بالمواطن، حرصا علي توفير حياة كريمة لائقة به، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن محافظة دمياط من المحافظات الواعدة وفيها العديد من المقومات التي تجعلها محافظة متميزة، وإقامة مشروعات تنموية وتطوير البنية التحتية فيها، مشيدا بجهود الدولة للقضاء علي العشوائيات.





وأشاد النائب محمود البرعي، عضو اللجنة، بتطوير منطقة قرية الصيادين العشوائية، وتحويلها إلي مدينة سكنية متميزة وتوفير كافة الخدمات والمرافق بها، حرصا علي تحسين أحوال المواطن وظروفه المعيشية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن.





وقال النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب بدمياط، إنه يثمن أي جهود تبذلها الدولة للقضاء علي العشوائيات، وأشاد بالقضاء علي عشوائيات قرية الصيادين وإنشاء عمارات ووحدات سكنية تليق بالمواطن، لتوفير حياة كريمة له وتحسين مستوي معيشته، كما وجه الشكر للجنة الإدارة المحلية.





كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع السوق الحضاري بشارع 51، وتفقد تطوير كورنيش البحر بشارع 51 برأس البر، والسوق الحضاري بشارع 33، كما تفقد مكتبة مصر العامة بدمياط، وأعمال تطويرها التي تمت فبها، وقامت محافظ دمياط، بتكريم تغريد الملاحي مدير الفرع المكتبة بدمياط، علي جهودها المتميزة، وذلك في وجود وفد لجنة الإدارة المحلية.





يشارك في الزيارة، النواب: محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبد السلام.



