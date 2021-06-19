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روسيا.. الكشف عن أسباب الحريق في مستودع المفرقعات بموسكو

السبت 19/يونيو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن بيتر بيريوكوف، نائب عمدة موسكو، أن مستودع المفرقعات الذي نشب فيه حريق ضخم وسط العاصمة، احتوى على 15 طنا من الألعاب النارية والمفرقعات.

وقال: "المستودع كان يضم كمية ضخمة من المفرقعات، وأن المحققين يدققون الآن في ملابسات وأسباب الحريق، علما أن المستودع مملوك لرجل أعمال يمتهن تجارة بيع الألعاب النارية بالجملة".

وأضاف: "أصيب في الحادث 3 من رجال الاطفاء وموظف في المستودع بجروح وحروق متفاوتة، حيث رفض شخصان دخول المستشفى، فيما أرسل ثالث إلى المركز الصحي، بسبب استنشاق أبخرة الدخان، وهي إصابة غير خطرة".

وأشار المسؤول الروسي، إلى أنه "لم تتضرر أي مبان ومنشآت القريبة، باستثناء المستودع، وأن المساكن تقع على مسافة بعيدة، كما لم يتم قطع الاتصالات الهندسية، وجميع أنظمة دعم الحياة تعمل".

من جهتها، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية، أنه "تم نقل أحد رجال الإطفاء إلى المستشفى لتلقى العلاج".

وقالت: "وفقا للمعلومات المحدثة، أصيب 4 أشخاص في حريق موسكو، تم نقل رجل إطفاء إلى المستشفى، وتلقى اثنان من رجال الإطفاء وموظف المستودع المساعدة الطبية في العيادات الخارجية".

بدوره، أكد مدير الطوارئ في الوزارة، سيرغي زيلتوف، أنه "تم تشكيل 3 خطوط لمكافحة الحريق في المستودع على مساحة 500 متر مربع، بالإضافة إلى استخدام 8 وحدات أرضية و3 طائرات مروحية، بالإضافة إلى زورق الإطفاء "العقيد تشيرنيشيف"، وأن العمل مستمر للسيطرة على الحادث".

وذكرت مصادر إعلامية، أن "سبب الحريق حسب التحقيقات الأولية يرجع إلى ماس كهربائي داخل المستودع".

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