أحمد موسى: حكم الأهلي والترجي "مش موجود".. وأحداث "رادس" خارج منظومة الرياضة.



قال الإعلامي أحمد موسى، إن حكم مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لم يمنح لاعبي الترجي أي إنذارات رغم تعديهم الخشونة، متابعا:«الحكم مش موجود».



وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن أكثر من 8 ألاف من جمهور الترجي في مدرجات مباراة الأهلي والترجي رغم أن العدد المسموح به 5 ألاف شخص فقط.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن قناة «بي إن سبورت» الرياضية لم تقوم بث عمليات الشغب الذي حدث في ملعب رادس من جماهير الترجي التونسي، حيث تجاهلت نقل أحداث الشغب في مباراة الأهلي والترجي



وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن حكم اللقاء لم يمنح كوليبالي انذار بعد تعمده العنف مع محمد شريف لاعب النادي الأهلي قائلا: «قفزة مصارعة حرة من لاعب الترجي على محمد شريف خلال انفراده بالكرة».



واستطرد أن الأهلي قرر خوض المباراة بعد تأجيلها ساعة بعد حصول سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي على تعهد من المسئولين في النادي التونسي بحماية اللاعبين أثناء وبعد نهاية المباراة.



وأكد الإعلامي أحمد موسى أن ما حدث من شغب في استاد رادس التونسي خارج منظومة الرياضة، قائلا: «لعيبة الأهلي رجالة».

