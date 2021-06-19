وزيرة الإعلام اللبنانية: لابد من الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان بمياه النيل



قالت الدكتورة منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، إن نهر النيل يمثل عراقة وخصوصية للدولة المصرية ومن الضروري الحفاظ على هذه الثروة.

وأضافت "عبد الصمد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن جميع الخلافات بين الدولة المصرية والإثيوبية حول سد النهضة من الضرورة التوصل لحلول لا تؤذي هذا التراث وبشكل يحافظ على حقوق مصر المكتسبة على مر السنين، مشددة على ضرورة الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.

وأكدت وزيرة الإعلام اللبنانية، أن الأمن القومي والمائي متربطين، ومن الضروري وجود تضامن من الدول العربية لإعطاء كل ذي حقًا حقه ودعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة، معتبرة أن اجتماع الدوحة قد يمثل ضغط لمصلحة مصر والسودان في ملف سد النهضة، مشددة على أن التفريط في هذا الحق قد ينسحب على حقوق أخرى ويؤثر على الدول العربية، وأن التكامل والتضافر العربي ضروري في ملف سد النهضة وكافة الملفات المصيرية.

