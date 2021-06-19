الأهلي يهزم الترجي التونسي في رادس ويضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال

وضع الأهلي قدمًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما حقق الفوز على مضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جرت مساء اليوم على ستاد حمادي اليعقوبي برادس بذهاب نصف نهائي البطولة.

ويدين الأهلي بفوزه في مباراة اليوم لمهاجمه محمد شريف الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة ٦٧ بعد تمريرة رائعة من أليو ديانج.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول أما خط الوسط فضم الثلاثي أليو ديانج وحمدي فتحي فتحي وعمرو السولية وثلاثي الهجوم صلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

بداية المباراة كانت هجومية من جانب فريق الترجي الذي حاول لاعبيه إحراز هدف مبكر لكن دفاع الأهلي كان لهجمات الهوني وخالد عبد الباسط بالمرصاد.

وفي الدقيقة 13 أبعد بدر بانون كرة عرضية خطيرة من حمدو الهوني داخل منطقة جزاء الأهلي، كادت أن تُشكل الخطورة على حارس مرماه محمد الشناوي.

وحصل محمد شريف مهاجم الأهلي على ركلة حرة مباشرة بعد تدخل قوي من كوليبالي من ثم لعبت سريعة من علي معلول إلى صلاح محسن سددها قوية بالقدم اليسرى من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الترجي.

وحاول فريق الترجي اختراق دفاعات الأهلي من الجبهة اليسرى المكونة من الخطير حمدو الهوني والجزائري إلياس شتي لكن دفاع الأهلي لم يمحنهم هذه الفرصة.

ومرت الـ30 دقيقة الأولى من عمر الشوط الأول دون أن يشهد خطورة حقيقة على أي مرمى حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول نجح محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في التصدي لأخطر محاولات فريق الترجي التونسي بعدما راوغ بن رمضان بدر بانون داخل منطقة الجزاء لكن الشناوي خرج من مرماه في الوقت المناسب وأبعد الكرة عن مرماه.

ونفذ بن غيت ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 38 لمصلحة الترجي التونسي في الدقيقة 28 أبعدها دفاع الأهلي، ونجح حمدي فتحي في إنقاذ مرماه من كرة خطيرة بعدما وضع قدمه أمام تصويبة توجوي القوية من داخل منطقة الجزاء.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول دون جديد لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت خطيرة لفريق الترجي التونسي بعدما استخلص لاعبيه الكرة من حمدي فتحي على حدود منظقة جزاء الأهلي لتصل إلى خالد عبد الباسط الذي سددها سهلة في يد محمد الشناوي.

وحصل كوليبالي على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى بعد عركلة أيمن أشرف لينفذها محمد بن رمضاني داخل منظقة جزاء الأهلي ليسددها كوليبالي برأسه في أحضان محمد الشناوي حارس الأهلي.

وفي الدقيقة ٥٢ مرر وليام توجوي حرة عرضية أرضية خطيرة من الناحية اليمنى لكن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خرج من مرماه في الوقت المناسب وأمسك بالكرة قبل وصولها لعبد الباسط مهاجم الفريق التونسي.

ومع حلول الدقيقة ٥٤ أهدر طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي فرصة خطيرة للتسجيل بعدما تلقى عرضية متقنة من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء ليسددها طاهر بجوار القائم الأيمن لمعز بن شريفية حارس مرمى الترجي.

وسقط أكرم توفيق لاعب الأهلي على ملعب المباراة بعد تدخل قوي من محمد بن رمضاني في الدقيقة ٥٥ ليتدخل الجهاز الطبي ويعالج اللاعب الذي عاد لاستكمال اللقاء.

ومع الدقيقة ٥٨ لجأ المعين شعباني المدير الفني للترجي التونسي لدكة دلاء فريقه حيث أشرك أنيس البدري بدلًا من خالد عبد الباسط لتنشيط الناحية الهجومية.

واستخلص حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي الكرة من أقدام حمدو الهوني ليمررها لطاهر محمد طاهر الذي حصل على ركلة ركنية ليضيع محمد شريف فرصة خطيرة للأهلي.

وفي الدقيقة ٦٢ قرر موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء تغييره الأول بالدفع بمحمد مجدي أفشة بدلًا من صلاح محسن.

ومرر أكرم توفيق كرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة ٦٣ أبعدها دفاع الترجي عن منطقة الجزاء قبل أن تُشكل الخطورة.

وفي الدقيقة ٦٧ انطلق المالي أليو ديانج من وسط الملعب ومرر الكرة لمحمد شريف المنفرد بالمعز بن شريفية ويسجل الكرة داخل الشباك مسجلًا الهدف الأول للأهلي في المباراة.

بعد الهدف الأول للأهلي أجرى موسيماني التغيير الثاني في صفوف الأهلي بإشراك حسين الشحات بدلًا من طاهر محمد طاهر في الدقيقة ٧٤.

وحاول الترجي التونسي إدراك التعادل في نفس الوقت الذي سعى لاعبو الأهلي للحفاظ على شباكهم لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد.