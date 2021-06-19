وزيرة الإعلام اللبنانية: مصر تسير على الطريق الصحيح.. ونموذج يحتذى بها



أعربت الدكتورة منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، عن رفضها لمصطلح تمكين المرأة الذي يعني أنها غير قادرة فالمرأة قادرة بما فيها الكفاية، وتلعب دور أساسي عند وجودها بمركز القرار، ومن الضرورة أن يفسح المجال لها أن توجد بمركز القرار.



وأضافت "عبد الصمد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن حكومة مواجهة التحديات اللبنانية كان ثلثها من النساء، ولكن التمثيل بمجلس النواب للمرأة خجول ولا يتجاوز 5%، وهذا سببه عدم مشاركة المرأة بالانتخابات البلدية المكملة للانتخابات النيابية، وعدم تبوء المرأة لمراكز قيادية بالأحزاب.



وتابعت وزيرة الإعلام اللبناني، أنها لا تطمح لمناصب ولكن لأهداف، فالمركز بالنسبة لها لا قيمة لها، وتحقيق الهدف هو في حد ذاته نجاح، معقبة: "من يحاربني بالأقوال أحاربه بالأفعال، ولا أرد على أي هجوم أتعرض له، ولا اعيره اهتمام، واثبت عكس الانتقادات بالأفعال والرأي العام هو الذي يحكم، وحكمه دائمًا في محله".



ونوهت، بأن المحاسبة ضرورة لبناء الاوطان والمجتمعات، وهذه هي المشكلة الأساسية في الدول العربية عدم وجود المسائلة والمحاسبة.



وأعربت عن انبهارها بالتقدم الاقتصادي في مصر، وخروجها من أزمة كورونا بأقل الخسائر، وقدرتها على جذب الاستثمارات، مشددة على أن إدارة مصر الرشيدة سبب ما وصلت إليه الآن بعد مرورها بأزمات ومشكلات لمدة 3 سنوات، متمنية أن تحافظ مصر على هذا النمو، مؤكدة أن مصر تسير على الطريق الصحيح بسبب قرارات مدروسة ويجب أن تكون مثال يقتدى به لباقي الدول العربية.



