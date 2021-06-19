موجز البرلمان| هجوم برلماني ضد محمد رمضان بسبب إساءته لفنانة مشهورة.. ومطالبات باستدعاء وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين





نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





بسبب محمد رمضان.. مذكرة بمجلس الشيوخ لاستدعاء وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين



تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بمذكرة برلمانية عاجلة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، باستدعاء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، بشأن تصريحات محمد رمضان المسيئة لعضو في مجلس الشيوخ ولرمز من رموز الفن المصري.



وقال «الهضيبي»، إن الجميع شهد على مدار الساعات الماضية فى حالة الانزعاج إساءة محمد رمضان لرمز كبير من رموز الفن فى مصر والوطن العربى وهى الفنانة والنائبة سميرة عبدالعزيز، وتعرضها لإساءه لفظية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات رادعة من قبل كافة مؤسسات الدولة المعنية بالأمر كوزارة الثقافة ونقابة الممثلين ضد «رمضان» نظرًا لإساءته لعضوًا في مجلس الشيوخ ولرمز من رموز الفن المصري.



وأضاف «الهضيبي»، أن «رمضان» يجب محاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لمواد قانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أنه دأب افتعال الأزمات والمشاكل من أعمال فنية تتنافى مع قيم المجتمع مرورًا بأزمة الطيار الراحل، وأيضا الفيديو الذي نشر على صفحته والذي أعلن خلاله تحفظ الدولة على أمواله في البنوك، في إصرار كامل على أن يصدر للمواطنين أن الحكومة تحجز على أموال المواطنين، مما يضعف ثقة المواطن بإيداع أمواله البنوك المصرية.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الفن رسالة سامية ومصر بوابة الفن في المنطقة والشرق الأوسط وحينما نتحدث عن الفن في مصر فنحن لا نقدم ما يرضى الجمهور فحسب وإنما ما يتجسد في وجدان أبنائنا والأجيال القادمة مما يستلزم المسئولية المجتمعية فالفنان بالنسبة للطفل والأسرة هو سفير فوق العادة للنوايا الوجدانية وكل عمل فنى يأتى بمثابة لبنة رئيسية في تشكيل مستقبل بلادنا الحبيبة، مضيفًا أن مصر بل والأمة العربية في حاجة ملحة إلى فن أكثر إنسانية..فن ينقل المشاهد من الوطن الضيق وهو الأسرة إلى الوطن الأوسع سواء مصرنا الحبيبة وبلادنا العربية ككل..يسهم في نشر الحب والتسامح والقيم الإنسانية البناءة وينبذ الخلاف والفتنة..يأخذ من المجتمع أحسن ما فيه ليأصله ويسلط الضوء على إخفاقات عيوبه ليحجمها..نحن في حاجة إلى صوت فنان يبنى إنسانا راقيا لا يهدم بداخله القيم المرجوة".



وتابع، «نحتاج إلى فن يبنى الوطن وينهى الحروب والدماء، فن يرقى إلى تطلعات الشعوب، وينبذ كل أشكال العنف والضغائن، خصوصًا خلال هذه المرحلة التي نحتاج فيها إلى صوت يذكرنا بضرورة توحيد صفوفنا..لسنا بصدد تقديم رسالة عن البلطجة أو العنف أو الحروب والصراعات بقدر ما نحتاج إلى فن راق هادف يخاطب وعى ووجدان النشء ويحفزهم على البناء والتعمير لا الهدم والتدمير».





"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة



أعرب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، عن إستيائه الشديد من إساءة الفنان محمد رمضان للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ معلنًا رفضه وبشكل قاطع للإهانة التى تعرضت لها الفنانة العظيمة سميرة عبد العزيز.



وقال "رمزى" فى بيان، أن خطايا وكوارث محمد رمضان تعددت ولابد من محاكمته حتى يتوقف عن ممارساته المستفزة للمجتمع مشيدًا بتأكيد الفنان أشرف زكى أن هذا الموقف من محمد رمضان ضد الفنانة سميرة عبد العزيز لن يمر مرور الكرام وأن مجلس إدارة النقابة وجموع الفنانين المصريين فى حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذى يمس رمزًا كبيرًا من رموز الفن فى مصر والوطن العربى وهى الفنانة سميرة عبد العزيز.



وأعرب عضو مجلس النواب، عن أسفه الشديد للألفاظ التى تفوه بها ضد قامة من قامات الفن المصرى الفنانة العظيمة والكبيرة سميرة عبد العزيز مطالبًا بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان بعد تماديه الذى وصل الى حد سب وقذف فنانة كبيرة مثل الفنانة سميرة عبد العزيز.



وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز قد كشفت فى أحد لقاءاتها الصحفية مؤخرًا عن تعرضها للإهانة من النجم محمد رمضان بعد رفضها دور والدته فى أحد الأعمال الفنية التى قام ببطولته وقالت: "فضحنى لما رفضت أعمل أمه، وفى ناس شتمونى وأنا ما اتكلمتش، لكن هو قل أدبه وقالى يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وإنتى بتاخدى 20 ألف جنيه".



خلاف سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان، قبل تدخل الفنان أشرف زكي، كان قد بدأ حينما رفضت سميرة عبد العزيز في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، فكرة أن تجسد شخصية والدة محمد رمضان، قائلة: «الفنانة التي جسدت دور أم الرجال الصالحين لا تجسد دور أم بلطجي ومنها بدأ حرب وصراع في التصريحات بينها وبين محمد رمضان».





طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم صرف مستحقات نزع الملكية لأكثر من 130 أسرة بكفر الشيخ



تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، بشأن عدم صرف مستحقات نزع الملكية لأكثر من 130 أسرة بواقع 174 مليون جنيه عن تنفيذ مشروع رافد أبو الروس – مطوبس- فوه بمحافظة كفر الشيخ.



وأوضحت أبو السعد، خلال طلب الإحاطة، أنه قد أصدر القرار رقم 812 لسنة 2014 باعتبار طريق من رافد أبو الروس – مطوبس من أعمال المنفعة العامة بطول 16 كم وبعرض 21 م، يشمل الطريق على حارتى مرور وبكل إتجاه وجزيرة وسطى من الجانبين ويشمل كبارى علوية وسطحية وعدايات صرف ورى.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الربط لشبكة الطرق بين المحافظات ونقل الحركة مباشرة بين غرب كفر الشيخ وشرق البحيرة والطريق الدولى الساحلى، وخدمة المزارع السمكية والأراضى الزراعية وسهولة نقل منتجاتها، مُشيرة إلى أنه بالرغم من قام جهاز تعمير الساحل الشمالي بإيداع ثمن الأراضي الزراعية وإيجارها عن العام الزراعي 2019-2020 بمديرية المساحة بكفر الشيخ، إلا أن مديرية المساحة تتعنت ولم تقم بصرف ثمن الأراضي وإيجارها للملاك، بحجة أن أثناء التنفيذ وجدوا زيادات فى الطريق، ولم يتم صرف ثمن الأراضي وإيجارها إلا بعد أن يتم عمل استدراك للقرار سالف الذكر والصادر من رئيس الوزراء للمساحات الزائدة.



وأكدت البرلمانية، أنه لم يحصل أصحاب الأراضي على الثمن على الرغم من ان هناك خطاب صادر من مديرية المساحة بكفر الشيخ مؤرخ 1422021 يفيد انه سوف يتم البدء فى الإجراءات الفنية وإجراءات نزع الملكية وحتى تاريخه لم ينفذ شيء!.



وطالبت النائبة الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها:



• إصدار قرار رئيس الوزراء باستدراك المساحات الزائدة فى طريق مشروع رافد أبو الروس – مطوبس- فوه المرحلة الثانية.



• سرعة صرف ثمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب القرار سالف الذكر وإيجارها عن العام الزراعي 2019-2020.



