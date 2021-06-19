بعثة الأهلي تقرر مغادرة تونس بعد الفوز على الترجي

تتوجه بعد قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، في طريقها للعودة إلى القاهرة.





وقرر النادي الأهلي، مغادرة تونس مباشرةً عقب لقاء الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالمباراة التي انتهت بهدف نظيف للمارد الأحمر.





وكان محمد شريف مهاجم الفريق، منح الأهلي فوزًا هامًا على ملعب حمادي العقربي برادس، بعدما أحرز هدف الفوز في الدقيقة 67 من المباراة.





ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين مرة أخرى، يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة.