مدرب المجر يحفز لاعبيه قبل مواجهة ألمانيا

لم يكن مدرب المجر ماركو روسي، متأكداً من قدرة فريقه على الخروج بشيء أمام فرنسا بطلة العالم ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم السبت، لكنه تعادل بنتيجة 1-1 ويريد الآن تحقيق مفاجأة أخرى أمام ألمانيا.





وبعد انهيار المجر في الدقائق الأخيرة من الجولة الافتتاحية، والهزيمة 0-3 أمام البرتغال المدافعة عن اللقب، في مواجهة كان روسي يعتقد أنها ستكون أسهل من مباراة فرنسا، قال المدرب إنه سعيد بالأداء البطولي من لاعبيه.





وقال روسي مبتهجاً في مؤتمر صحافي: "هذا مذهل، هذا استثنائي"، قبل أن يؤكد أنه إلى جانب النتيجة الرائعة أمام فرنسا، فقد بذل اللاعبون مجهوداً ضخماً.





وأضاف: "يجب أن نشعر بالسعادة بسبب الأداء، هذا يجب أن يجعلنا نشعر بالفخر".





ومنح أتيلا فيولا التقدم بهدف للمجر قبل الاستراحة، لكن أنطوان غريزمان أدرك التعادل في الدقيقة 66، ليصبح رصيد فرنسا أربع نقاط بعد أول جولتين، وتصبح على أعتاب بلوغ دور الستة عشر.





وبعد حصد أول نقطة، تمسكت المجر بآمالها الضعيفة في التأهل، لكن يجب الآن الفوز على ألمانيا يوم الأربعاء لامتلاك فرصة في الصعود.





وقال روسي: "نحتاج إلى الحفاظ على تواضعنا، لست مغروراً لأقول إننا سنفوز في ميونخ لكن سنبذل قصارى جهدنا خلال اللقاء".