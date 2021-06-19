موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي بنصف نهائي دوري الأبطال

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، في تحقيق الفوز على الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون رد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





جاء فوز المارد الأحمر، بفضل هدف محمد شريف مهاجم الفريق، الذي منح فريقه فوزًا هامًا على ملعب حمادي العقربي برادس، بعدما أحرز هدف الفوز في الدقيقة 67 من المباراة.





ومن المقرر أن تعود مساء اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى القاهرة، على متن طائرة خاصة.





موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي





فوز المارد الأحمر خارج الديار، منح الفريق أفضلية في مباراة الإياب، المقرر لها على ملعب الأهلي والسلام، وسط حضور جماهيري متوقع من الشياطين الحمر.





ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم 26 من الشهر الجاري، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.