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الكاف يوافق على حضور ألف مشجع لمباراة بيراميدز والرجاء

السبت 19/يونيو/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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تلقى نادي بيراميدز موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على حضور ١٠٠٠ مشجع لمباراته أمام الرجاء في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويحل الرجاء ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في مباراة الذهاب على أن تجرى مواجهة الإياب يوم ٢٧ يونيو الجاري على مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

 

وربط الكاف موافقته بشرط حصول بيراميدز على الموافقات الرسمية الحكومية وموافقة وزارة الشباب والرياضة كممثل للحكومة، على حضور الجماهير للمباراة، في ظل تعهد النادي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بمنتهى الحزم على الجماهير خلال اللقاء.

 

وتلقى نادي بيراميدز طلبات تخطت أكثر من ٤٠٠٠ طلب من جانب العديد من الجهات والجماهير لحضور المباراة الهامة ودعم بيراميدز ممثل مصر الوحيد في كأس الكونفدرالية في مهمته نحو التتويج باللقب القاري الغالي.

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