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سوهاج يتعادل مع بني سويف في القسم الثاني

السبت 19/يونيو/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تعادل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف أمام نظيره سوهاج بدون أهداف، بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد سوهاج الرياضى بمنافسات الاسبوع الـ 28 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

بنى سويف بدء بتشكيل مكون من محمود جمال ومحروس محمود ومحمود كابونجا ومحمود بكرى وحسام البدرى وعمر مختار واسامة مرعى وأحمد عبد الرازق ومحمد اشرف وشعبان سيد وطه نادى .

فيما بدء سوهاج بتشكيل مكون من بهاء صابر وشريف حافظ وحسان محمد ومحمد حفظى ومحمد مسعود ومحمد على وكمارا يعقوب ومحمد ثروت واسلام خلف واسامة خليل ونشأت مسعد .

وأجرى محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف تغييرات بنزول كلا من احمد امين وطاهر هارون وأحمد ماهر ومحمد مختار بدلا محمد اشرف وأحمد عبد الرازق ومحمود كابونجا وشعبان سيد .

فيما أجرى احمد خلف المدير الفنى لسوهاج تغييرات بنزول احمد جمال ومحمد ناجح وحسن أحمد حسن بدلا من كمارا يعقوب واسلام خلف ونشأت مسعد .

وحصل محمود كابونجا واسامة مرعى على الكارت الاصفر.

وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من يحي عبد الحميد وعاونه أحمد مصطفى شحاته، وأحمد محمد عبد العزيز، ومحمد حسين حكما رابعا وعاطف حسين مراقب حكام، وحسام الدين عبد المعين مراقب مسابقات .

التعادل رفع رصيد بنى سويف للنقطة 42 ويرتفع رصيد سوهاج للنقطة 37 .

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