وزير البترول يكشف سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم احتساب سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2021/2022 عند 65 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن أسعار النفط في مرحلة تذبذب متسارع حاليا، متوقعاً هدوء الأسعار مجددا في الربع الأخير من العام الحالي.





وأضاف الملا، خلال تصريحات صحفية، نصدر حاليا بين 800 مليون إلى مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، ونستورد سنويا حوالي 3 ملايين طن بنزين وسولار وحوالي 1.8 مليون بوتاجاز.





واوضح أن الميزان التجاري البترولي لمصر موجب وبه فائض في حدود 820 مليون دولار بنهاية يونيو الجاري.





واختتم الملا "مستعدون لطرح حصة من شركة "انبي" في البورصة المصرية وننتظر قرار اللجنة الوزارية العليا ومدير الطرح".