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الخطيب يستقبل لاعبي الأهلي عقب الخروج من الملعب

السبت 19/يونيو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تونس، على التوجه إلى الممر المؤدي إلى غرف الملابس، عقب نهاية مباراة الترجي التونسي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تواجد بيبو في الممر المؤدي إلى غرف الملابس، من أجل استقبال اللاعبين عقب الخروج من الملعب، وتحيتهم على الأداء الرجولي.

وتحدث بيبو داخل الغرف المغلقة مع اللاعبين، وقام بتوجيه التهنئة لهم وللجهاز الفني، عقب تحقيق الفوز خارج الأرض، رغم الأحداث المؤسفة التي حدثت قبل انطلاق المباراة.

وكانت قوات الأمن التونسية، اطلقت القنابل المسيلة للدموع داخل ملعب المباراة، من أجل منع الشغب الجماهيري، وهو ما ادى إلى حالة الأختناق، تم تأجيل اللقاء بسببها لمدة ساعة تقريبًا.

ونجح الفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، في تحقيق الفوز على الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون رد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاء فوز المارد الأحمر، بفضل هدف محمد شريف مهاجم الفريق، الذي منح فريقه فوزًا هامًا على ملعب حمادي العقربي برادس، بعدما أحرز هدف الفوز في الدقيقة 67 من المباراة.

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