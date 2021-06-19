لاعبو الأهلي يحتفلون بالفوز على الترجي في غرف الملابس

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالفوز على الترجي التونسي داخل غرفة خلع الملابس في استاد حمادي اليعقوبي برادس.

وبعد انتهاء المباراة احتفل اللاعبون والجهاز الفني بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقام اللاعبون والجهاز الفني بتنهنئة بعضهم البعض بالفوز في مباراة اليوم داخل غرفة خلع الملابس بعد نهاية اللقاء.

وفاز الأهلي مساء اليوم السبت على الترجي التونسي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.