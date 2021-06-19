موسيماني يهنئ لاعبي الأهلي بعد الفوز على الترجي

قدم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة إلى لاعبي فريقه بعد الفوز مساء اليوم على الترجي التونسي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقب المباراة قام المدرب الجنوب إفريقي بتهنئة اللاعبين في غرفة خلع الملابس وقدم لهم الشكر على المستوى الذي ظهروا عليه في اللقاء.

وأشاد موسيماني بمستوى اللاعبين الذي ظهروا عليه طوال الـ90 دقيقة وطلب منهم الاستمرار في تقديم نفس الأداء في المباراة المقبلة بالقاهرة.

وفاز الأهلي مساء اليوم السبت على الترجي التونسي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.