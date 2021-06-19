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الصور الأولى من حفل زفاف حسن أبو الروس

السبت 19/يونيو/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحتفل اليوم الفنان حسن أبو الروز يزواجه من مصممة الجرافيك العالمية غادة والي وظهرت بعض الصور من زفافهما في زيد بارك.

وشارك الفنان عمر السعيد أول صور من زفاف العروسين، وارتدى "أبو الروس" بدلة غريبة.

يذكر أن حسن أبو الروس اشتهر من خلال مشاركته في مسلسل "100 وش" في السباق الرمضاني لعام 2020، بالمشاركة مع عدد من الفنانين منهم نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

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