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مفتي الجمهورية: الإدارة المصرية تدير ملف سد النهضة بصبر

السبت 19/يونيو/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إه ينظر بتقدير شديد عالى المستوى للموقف المصري المتخذ في قضية سد النهضة، وصبر الإدارة المصرية في إدارة الملف.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن قضية سد النهضة تحكمها لوائح وقوانين دولية اتفق عليها العالم كله بإدارة الأنهار والبحار والمحيطات.

وتابع: "نترك هذا الأمر ونثق في قدرة قادتنا المسئولين عن إدارة الملف، وفي قائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التعامل مع الأمر بحمكة واقتدار".

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