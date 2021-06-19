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محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82,41% (صور)

السبت 19/يونيو/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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اعتمد منذ قليل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بنسبة نجاح بلغت 82،41 %، للعام الدراسي 20202021، بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وعلى الألفي نقيب المعلمين ببورسعيد.

وقال الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بورسعيد، إن هناك طالبه واحده حصلة على درجة 280 بنسبة 100% والعشر الاوائل من مدارس حكومي وجميعهم إناث.

وكان قد أدى11 ألفا و852 طالبا امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي "المرحلة الإعدادية" بمحافظة بورسعيد.
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82,41% (صور)
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82,41% (صور)
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82,41% (صور)
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82,41% (صور)
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82,41% (صور)
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82,41% (صور)
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82,41% (صور)
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82,41% (صور)
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82,41% (صور)
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82,41% (صور)

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