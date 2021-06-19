شوقي علام: إيذاء الحيوانات أمر مرفوض

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شوقي علام: إيذاء الحيوانات أمر مرفوض
السبت 19/يونيو/2021 - 09:18 م
داليا الحسين
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علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على قتل القطط في دار الأوبرا وفتح الأوبرا تحقيقات لمعاقبة المخطئ، مشيرا إلى أن إيذاء الحيوانات أمر مرفوض.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد أن امرأة دخلت الناس في قطة، حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
وتابع: "أن الحيوانات هي أمم تعيش معنا، وعلينا احترامها، والرسول حذرنا من الاعتداء على الحيونات"، مشددا أن دار الإفتاء المصرية تحذر من إيذاء الحيوان بأي صورة من الصور، وتحفز على الرفق بالحيوان.
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