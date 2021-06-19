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شوقي علام: إيذاء الحيوانات أمر مرفوض

السبت 19/يونيو/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على قتل القطط في دار الأوبرا وفتح الأوبرا تحقيقات لمعاقبة المخطئ، مشيرا إلى أن إيذاء الحيوانات أمر مرفوض.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد أن امرأة دخلت الناس في قطة، حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.

وتابع: "أن الحيوانات هي أمم تعيش معنا، وعلينا احترامها، والرسول حذرنا من الاعتداء على الحيونات"، مشددا أن دار الإفتاء المصرية تحذر من إيذاء الحيوان بأي صورة من الصور، وتحفز على الرفق بالحيوان.

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