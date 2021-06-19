الباز يدعو إلى إصدار تشريع بمنع غير المتخصصين من الإفتاء والخطابة



دعا الإعلامي محمد الباز، مجلس النواب إلى إصدار تشريع بمنع غير المتخصصين من الإفتاء والحديث في الدين بدون علم ودراسة.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الإعلامي عندما يتحدث في الدين يخرج عليه الناس ويقولون "متفتيش في الدين وأنت مش دارس ومتخصص"، فلماذا لا تطبق القاعدة على الجميع، وأن يُمنع كل غير متخصص من الخطابة والإفتاء.



وتابع: "ميفعش واحد مش متعلم وجاهل يطلع على المنابر ويقول الدروس ويتحول لايقونة والناس تمشي وراه وتتحول الدعوة الى تجارة بالدين، ويصبح جهلاء مليارديرات من الدعوة".



وتساءل: "ما هو الإنجاز الذي قدمه محمد حسين يعقوب للحياة والناس حتى يمتلك كل هذه الاموال، فهو رجل ظل يكذب طول حياته".