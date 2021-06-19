الباز يدعو إلى إصدار تشريع بمنع غير المتخصصين من الإفتاء والخطابة

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الباز يدعو إلى إصدار تشريع بمنع غير المتخصصين من الإفتاء والخطابة
السبت 19/يونيو/2021 - 09:18 م
داليا الحسين
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دعا الإعلامي محمد الباز، مجلس النواب إلى إصدار تشريع بمنع غير المتخصصين من الإفتاء والحديث في الدين بدون علم ودراسة.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الإعلامي عندما يتحدث في الدين يخرج عليه الناس ويقولون "متفتيش في الدين وأنت مش دارس ومتخصص"، فلماذا لا تطبق القاعدة على الجميع، وأن يُمنع كل غير متخصص من الخطابة والإفتاء.
وتابع: "ميفعش واحد مش متعلم وجاهل يطلع على المنابر ويقول الدروس ويتحول لايقونة والناس تمشي وراه وتتحول الدعوة الى تجارة بالدين، ويصبح جهلاء مليارديرات من الدعوة".
وتساءل: "ما هو الإنجاز الذي قدمه محمد حسين يعقوب للحياة والناس حتى يمتلك كل هذه الاموال، فهو رجل ظل يكذب طول حياته".
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