لميس الحديدي: البطولة الافريقية العاشرة تقترب من النادي الاهلي

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن الاهلي استطاع اقتناص الفوز في مواجهته مع الترجي، رغم الصعوبات التي إكتنفت الاجواء، حيث انتهت المباراة بفوز الاهلي بواحد مقابل صفر لفريقه المنافس، وذلك بعد أن أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهيري.



وتابعت "الحديدي" خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت، أن المباراة رغم تأخرها قرابة ساعة بسبب إختناق بعض لاعبي الفريق الاحمر، إلا أنه استطاع تحقيق الفوز.



وأضافت: "الحمد لله الاهلي فاز غاز أو مش غاز...البطولة الافريقية العاشرة تقترب من النادي الاهلي حيث أن هناك مباراة غياب في القاهرة. ونتمنى السلامة للنادي الاهلي والفريق المرافق له ".

