Advertisements

لميس الحديدي: البطولة الافريقية العاشرة تقترب من النادي الاهلي

السبت 19/يونيو/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن الاهلي استطاع اقتناص الفوز في مواجهته مع الترجي، رغم الصعوبات التي إكتنفت الاجواء، حيث انتهت المباراة بفوز الاهلي بواحد مقابل صفر لفريقه المنافس، وذلك بعد أن أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهيري.

وتابعت "الحديدي" خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت، أن المباراة رغم تأخرها قرابة ساعة بسبب إختناق بعض لاعبي الفريق الاحمر، إلا أنه استطاع تحقيق الفوز.

وأضافت: "الحمد لله الاهلي فاز غاز أو مش غاز...البطولة الافريقية العاشرة تقترب من النادي الاهلي حيث أن هناك مباراة غياب في القاهرة. ونتمنى السلامة للنادي الاهلي والفريق المرافق له ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

للنادي الأهلي السيل

أخبار تهمك

جريزمان يكشف عن وجهته المقبلة بعد مغادرة برشلونة

منذ ساعة

اجتماع عاجل لاتخاذ قرار بشأن مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 21 ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعثة الأهلي تقرر مغادرة تونس بعد الفوز على الترجي

منذ 35 دقيقة

الأهلي يهزم الترجي التونسي في رادس ويضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد أهداف مباراة البرتغال وألمانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعة و نصف

عاجل- لاعبو الأهلي يتوجهون إلى أرضية الملعب للإحماء استعدادًا لمواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يستقبل لاعبي الأهلي عقب الخروج من الملعب

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الصفاقسي ضد الترجي.. شغب وغاز مسيل للدموع .. وهدف من تسلل واضح

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي يغادر ملعب المباراة

رئيس نادي الترجي ينزل لأرض الملعب للسيطرة على شغب الجماهير

دوري أبطال إفريقيا| رئيس الترجي يحاول السيطرة على شغب جماهير ناديه

عاجل- حالات إغماء بين جماهير الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

اجتماع عاجل لاتخاذ قرار بشأن مباراة الأهلي والترجي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:27 م

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

05:27 م

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

الأهلي يهزم الترجي التونسي في رادس ويضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال

08:51 م

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

05:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة