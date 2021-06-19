ليلى علوي بإطلالة هادئة في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة ليلى علويلجلسة تصوير جديدة، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت ليلى علوي في أحدث جلسة تصوير بمظهر شبابي، حيث ارتدت بدلة باللون البيج، وتفاعل الجمهور معها من خلال التعليقات، واعتمدت على الميك أب الهادئ وتسريحة الشعر المنسدل.



وشاركت الفنانة ليلى علوي مؤخرا، في فيلم ماما حامل مع عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.