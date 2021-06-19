مفتي الجمهورية: أقول بارتياح شديد "الانضمام للإخوان حرام شرعا"

Advertisements
مفتي الجمهورية: أقول بارتياح شديد "الانضمام للإخوان حرام شرعا"
السبت 19/يونيو/2021 - 09:21 م
داليا الحسين
Advertisements
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الانضمام للإخوان حرام شرعا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأسانيد الشرعية التي تؤكد حرمة الانضمام للإخوان.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن دار الإفتاء المصرية درست وضع الإخوان من تأسيسها عام 1928، من واقع ما كتبه أتباعها، منوها علي عشماوي قائد التنظيم الخاص كتب في مذكراته إن كل الجماعات الإرهابية ولدت من رحم جماعة الإخوان.
وأضاف "علام"، أن علي عشماوي كتب أنه الإخوان وضعوا في كل مكان مستودع من الأسلحة، متسائلا: "لماذا يحتاج الإخوان لكل هذا السلاح؟، فلو كانوا جماعة دعوة، فالعلم الشرعي لا يحتاج إلى سلاح لنشره".
وتابع: "أقول بارتياح شديد أن الانضمام للإخوان حرام شرعا، فلماذا يحاول الإخوان تفكيك البنية التحتية التي أنشأها المجتمع؟، والهجوم على الجيش وقتل أبنائه؟".
Advertisements