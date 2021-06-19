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مفتي الجمهورية: أقول بارتياح شديد "الانضمام للإخوان حرام شرعا"

السبت 19/يونيو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الانضمام للإخوان حرام شرعا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأسانيد الشرعية التي تؤكد حرمة الانضمام للإخوان.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن دار الإفتاء المصرية درست وضع الإخوان من تأسيسها عام 1928، من واقع ما كتبه أتباعها، منوها علي عشماوي قائد التنظيم الخاص كتب في مذكراته إن كل الجماعات الإرهابية ولدت من رحم جماعة الإخوان.

وأضاف "علام"، أن علي عشماوي كتب أنه الإخوان وضعوا في كل مكان مستودع من الأسلحة، متسائلا: "لماذا يحتاج الإخوان لكل هذا السلاح؟، فلو كانوا جماعة دعوة، فالعلم الشرعي لا يحتاج إلى سلاح لنشره".

وتابع: "أقول بارتياح شديد أن الانضمام للإخوان حرام شرعا، فلماذا يحاول الإخوان تفكيك البنية التحتية التي أنشأها المجتمع؟، والهجوم على الجيش وقتل أبنائه؟".

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