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التعليم العالي يزف بشرى سارة لـ طلاب الثانوية العامة

السبت 19/يونيو/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات أكد اليوم خلال اجتماعه أن نظم التنسيق لهذا العام هو نفس النظام المتبع خلال السنوات الماضية، حيث سيطبق النظام الإليكتروني وهو نظام يعتاد عليه الطلاب.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الطالب عليه أن يختار الكليه التي تتناسب مع ميوله الدراسية، منوها بأن الجامعات الخاصة من حقها أن تجري قدرات اختبارات للقدرات والتقديم سيكون إليكتروني أيضا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن قوائم الطلاب من الناجحين في الامتحانات يحصل عليها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لترتيبهم وقبولهم لتحقيق العدالة، منوها بأنه حرصا على سلامة الطلاب قرر المجلس بدء امتحانات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة حتى يكون هناك مدة أطول.

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