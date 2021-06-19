لميس الحديدي عن لوك هاني شاكر: "ازاي أمير الرومانسية يُغير شكله بالمنظر ده"

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على "اللوك " الجديد الذي ظهر به الفنان الكبير هاني شاكر محدثًا جدلًا على السوشيال ميديا.



وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت،: لوك جديد لاغنية جديدة، أنا الصراحة ماعرفتوش وطلع "لوك" لاغنية جديدة.. إستمرار للتجديد".



وأتمت مازحة ": "الصورة كانت غريبة وجديدة " لوك " لاغنية جديدة كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي... إزاي أمير الرومانسية والكلاسيكية يقدر يغير شكله بالشكل ده ويظهر كده ؟ "بايب " وهو غير مدخن أصلًا ".

