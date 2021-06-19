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لميس الحديدي عن لوك هاني شاكر: "ازاي أمير الرومانسية يُغير شكله بالمنظر ده"
السبت 19/يونيو/2021 - 10:23 م
كساب أحمد
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على "اللوك " الجديد الذي ظهر به الفنان الكبير هاني شاكر محدثًا جدلًا على السوشيال ميديا.
وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت،: لوك جديد لاغنية جديدة، أنا الصراحة ماعرفتوش وطلع "لوك" لاغنية جديدة.. إستمرار للتجديد".
وأتمت مازحة ": "الصورة كانت غريبة وجديدة " لوك " لاغنية جديدة كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي... إزاي أمير الرومانسية والكلاسيكية يقدر يغير شكله بالشكل ده ويظهر كده ؟ "بايب " وهو غير مدخن أصلًا ".
وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت،: لوك جديد لاغنية جديدة، أنا الصراحة ماعرفتوش وطلع "لوك" لاغنية جديدة.. إستمرار للتجديد".
وأتمت مازحة ": "الصورة كانت غريبة وجديدة " لوك " لاغنية جديدة كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي... إزاي أمير الرومانسية والكلاسيكية يقدر يغير شكله بالشكل ده ويظهر كده ؟ "بايب " وهو غير مدخن أصلًا ".
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