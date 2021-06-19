السودان يقصى ليبيا وينضم لمصر والجزائر بمجموعات كأس العرب

حقق منتخب السودان فوزا غاليا قبل قليل على منافسه الليبى بهدف دون مقابل فى إفتتاح مباريات التصفيات المؤهلة لدور المجموعات الرئيسى بكأس العرب للمنتخبات الأولى والتى تقام فى قطر نوفمبر المقبل





هدف المباراة الوحيد سجله محمد عبدالرحمن يوسف فى الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول بركلة جزاء حيث سيطر المنتخب السودانى على معظم أحداث شوطي المباراة لينتزع بطاقة العبور لدور المجموعات بعدما فشل المنتخب الليبى فى الوصول لشباك شقيقه السودانى طوال شوطى اللقاء.





فوز المنتخب السودانى صعد به لينضم للمحموعة الرابعة بكأس العرب والتى تضم مصر والجزائر فى انتظار تحديد المتأهل الرابع للمجموعة الرابعة والذى يتحدد عقب لقاء لبنان وجيبوتى والذى يقام ضمن مرحلة التصفيات الأربعاء المقبل بالدوحة.





ومن المقرر أن تنطلق البطولة فى الثلاثين من نوفمبر المقبل وتستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر وهو اليوم الوطنى لدولة قطر والذى يبعد بمدة عام عن مباراة نهائى كأس العالم قطر 2022 والتى ستقام مباراته النهائية أيضا فى نفس اليوم تزامنا مع الإحتفالات باليوم الوطنى بقطر.