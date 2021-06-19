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رانيا يوسف تعلق على فوز الأهلي في مباراة اليوم مع الترجي

السبت 19/يونيو/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علقت الفنانة رانيا يوسف على فوز الأهلي مع الترجي، في مباراة اليوم والمقامة على ملعب حمادي العقربي برادس وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "يوسف" قائلا: "الاهلي‎#العاشرة_يا_اهلي".

وانتهت المباراة بتقدم النادي الأهلي، من خلال هدف أحرزه محمد الشريف، في الدقيقة الـ67، ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترجي على ملعب استاد السلام يوم 26 يونيو الجارى.


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