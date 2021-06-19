رانيا يوسف تعلق على فوز الأهلي في مباراة اليوم مع الترجي

علقت الفنانة رانيا يوسف على فوز الأهلي مع الترجي، في مباراة اليوم والمقامة على ملعب حمادي العقربي برادس وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت "يوسف" قائلا: "الاهلي‎#العاشرة_يا_اهلي".



وانتهت المباراة بتقدم النادي الأهلي، من خلال هدف أحرزه محمد الشريف، في الدقيقة الـ67، ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترجي على ملعب استاد السلام يوم 26 يونيو الجارى.





