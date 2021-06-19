اختيار مصر مقرًا للثانوية الأمريكية بناتج قومي نصف مليار دولار سنويا

جذب نجاح التعليم وتطوير منظومته الذي شهدته مصر خلال الآونة الأخيرة أكاديمية ويست ماونت لتطبيق نظامها التعليمي عن بُعد في مصر، واختيار مصر مقر للثانوية الأمريكية بأفريقيا والشرق الأوسط، بما يعود بناتج قومى للاقتصاد المصري قرابة النصف مليار دولار سنويًا.





وصرحت غادة جنباز، مديرة ويست ماونت أكاديمي، أنه تم اختيار مصر لتكون مقرًا لإمتحانات السنوية لمدرسة TWA الأمريكية نظرًا لما شهدته المنظومة التعليمية من تطور خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى موقع مصر الجغرافي فهي قلب الوطن العربي وأفريقيا، وطقسها المعتدل أغلب أشهر السنة، وأنه سيتم تحديد موعد مسبق الإمتحانات سنويًا لحضور الطلاب من مختلف الجنسيات العربية والأفريقية لتأدية الإمتحانات بالثانوية الأمريكية، وذلك يسمى اقتصاديًا بالسياحة التعليمية بما يساعد على دوران عجلة السياحة في مصر، فحسب الإحصائيات البشرية من جامعة مينيسوتا الأمريكية سيصل عدد الشباب في الوطن العربي بين سن 15 لـ 24 سنة إلى 94.647.000 في عام 2025، وتسعى مدرسة TWA جاهدة للحصول على أعلى نسبة من طلاب المرحلة الثانوية لتصل إلى 0.01 مما يعود بالدخل على مصر بنحو 567.883.000 دولار بتقدير لصرف الطالب 600 دولار أمريكي على الأقل كمصاريف إقامة وتنقل أثناء فترة الإمتحانات، كما تقوم مدرسة TWA بتقديم كل المعلومات للطلاب عن أفضل الجامعات الأمريكية والمصرية، حيث تصل نسبة الطلاب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية إلى 140 ألف طالب وطالبة، وتقدر العوائد المالية نحو 5 مليارات دولار سنويًا بين رسوم دراسية وسكن ومصاريف أخرى، وكذلك الحال للجامعات الأوروبية التي تستقطب العديد من طلاب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





وأضافت، أنه من أبرز جوانب البنية التحتية الاجتماعية، التي يجب تطويرها لمواكبه أرقى المعايير للتعليم عن بعد، وهو عبارة عن نظام تعليمي يقوم على فكرة إيصال المادة التعليمية إلى الطالب عبر وسائط وأساليب الاتصالات التقنية المختلفة، حيث يكون الطالب بعيدًا عن المعلم والمدرسة القائمة على الوظيفة التعليمية، وأتاحت مدرسة TWA لطلابها في جميع أنحاء العالم الحصول على شهادة الثانوية العامة الأمريكية كأي طالب مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بدراستهم لنفس المنهج الدراسي الأمريكي المعتمد من وزارة التعليم الأمريكية وخضوعهم لبرنامج الامتحان الأمريكي، وكذلك التدريب والتسجيل لطلابها لامتحان SAT، حيث إن مدرسة ويست ماونت أكاديمي المسئولة عن هذا الامتحان بترخيص من American College Board.





حيث باتت لمنظومة التعليم عن بعد أهمية كبيرة في المجال التعليمي، فقد وفر بيئة تعليمية غنية مع إمكانيات تفوق الفصول الدراسية التقليدية بكثيرٍ، تتضمن هذه الإمكانيات الصوت والفيديو والنص وبيئات التدريب الافتراضية والدردشات المباشرة مع الأساتذة، وكل ذلك عبر الإنترنت ودون أي حضور مادي حقيقي، فقامت مدرسة ويست ماونت أكاديمي بترجمة برنامجها التعليمي إلى عدة لغات لتساعد الطالب على تخطي جميع العقبات، لتقديم شهادة مدرسة ثانوية أمريكية بمنهج ثانوي أمريكي كامل حديث عن طريق فصول دراسية تفاعلية افتراضية صُممت بواسطة معلمين مُدربين تدريبًا خاصًا للتدريس في بيئة التعليم عبر الإنترنت لحصول الطلاب على كشف علامات، بالإضافة إلى شهادة المدرسة الثانوية الأمريكية بطريقتين التعليم المتزامن، حيث يقوم على برنامج الحضور للطلاب في نفس الوقت ومراعاة فرق التوقيت المحلي لكل منطقة، والتزام الطالب بأوقات الحصص والدروس، ويعتبر التعليم المتزامن أكثر أشكال التعليم الحديث شيوعًا، أما التعليم الغير متزامن قائم على الدراسة بدون وقت محدد وذلك لتسهيل التعليم لطلاب الشهادة الثانوية العامة بفترة زمنية مختصرة حسب ظروف حياتهم المعيشية، مع أتباع مدرسة TWA لشروط وزارة التعليم الأمريكي، لتمكين الطلاب للحصول على شهادة الثانوية العامة الأمريكية دون تحمل أعباء السفر والمصاريف الطائلة والغربة.





وأكدت غادة جنباز، أن هدف TWA هو تطوير التعليم كتجربة تعليمية فردية، وتقديم عدد 81 منحة للطلبة المصريين سنويًا بما يعادل تكلفة 165.000 دولار، وسيتم الاحتفال سنويًا بتخرج الطلاب بمختلف الجنسيات الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الأمريكية في مصر مع حضور لكافة أعضاء الإدارة في أمريكا ومسؤولين المكاتب في مصر حيث يتم تسليم الشهادات.





يشار إلى أن التعليم لا يتطلب قاعات دراسية ولا ساحات مدرسية ولا مواصلات وأدوات مدرسية مكلفة مع استيعاب عدد كبير من الطلاب دون قيود زمنية وجغرافية مما أتاح الفرصة للتعلم من أي مكان وزمان بالإضافة إلى إعفاء المعلم من الأعباء الثقيلة وإتاحة الفرصة لتفرغه لمهامه التعليمية المباشرة، والارتقاء بمستواه وتطويره، والتعامل مع التقنيات الحديثة.