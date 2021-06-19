الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والترجي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقة إبرام صفقة تبادلية مع الترجي الرياضي التونسي، بعدما تواجد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء في ضيافة رئيس الترجي حمدي المؤدب رئيس النادي التونسي.





حقيقة صفقات الأهلي والترجي التبادلية





أوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي والترجي التونسي لم يتطرقا للحديث عن إبرام أي صفقة تبادلية خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.





وكانت العديد من التقارير الصحفية قد زعمت وجود رغبة من قبل مسؤولي الأهلي في التعاقد مع حمدو الهوني صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي ورغبة الترجي في ضم النيجيري جونيور أجاي من الفريق الأحمر.





وأتم المصدر أن مسؤولي الأهلي كامل تركيزهم الآن على حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء، مشددا على أن التفكير في مثل تلك الأمور سيؤثر بالسلب على تركيز المارد الأحمر قبل مواجهة الترجي



