الناجحين 9722.. الفجر تنشر بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية ببورسعيد





اعتمد منذ قليل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بنسبة نجاح بلغت 82،41 %، للعام الدراسي 2020-2021، بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وعلى الألفي نقيب المعلمين ببورسعيد.



بلغ إجمالى المتقدمين للامتحان 11 و810 عدد الناجحين 9722 بسبة النجاح 82،41%، وننشر بالاسماء أوائل المحافظة،

عائشة معتز محمد على الأولى بمدرسة القناة الإعدادية للبنات المجموع ٢٨٠درجة.. والثانية مريم محمد حسنين مدرسة القابوطى ٢٧٩،٥درجة.. الثالثة بسملة زكريا فوزى مدرسة للشهيد مصطفى خضر مجموعة ٢٧٩،٥درجة.. الرابعة بسملة ياسر محمد مدرسة المشير ٢٧٩،٥.. الخامسة سماح سامح محمد مدرسة التحرير ٢٧٩،٥..

السادسة فاتن السيد ابو الفتوح مدرسة الشهيد مصطفى خضر

السابعة فاطمة ايمن شفيق ٢٧٩،٥ مدرسة طلعت حرب.. الثامنة مريم احمد عبد الرحمن بمدرسة المشير الإعدادية.. التاسعه مريم احمد عبد المنعم صبحي بمدرسة فاطمة الزهراء ٢٧٩،٥.. العاشرة سما واىل فوزى مدرسة القناة ٢٧٩،٥.. الحادى عشر شريف محمد محمد ٢٧٩،٥ بورسعيد الرسمية للغات.