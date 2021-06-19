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شريف دسوقي: الطب في مصر عالمي.. وأبدأ تركيب الطرف الصناعي غدا

السبت 19/يونيو/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الفنان شريف دسوقي، أن عمليته الأخيرة التي أجراها نجحت بسبب الطب المصري وقوته، وان مصر تمتلك فرق طبية على أعلى مستوى، قائلا "عندنا طب عالمي لا يقارن بأي طب موجود في العالم والأطباء عندهم أمانة".

وأضاف "دسوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يظهر ويطل على الجمهور خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم "ماما حامل"، كما أن هناك خطوة جديدة في حياته، حيث إنه بداية من غدًا سيبدأ في مقاسات الطرف الصناعي الذي سيتم تركيبه له لكي يساعده على المشي، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أمر بإحضار طرف صناعي من الخارج وسيتم تركيبه له في مصر، مضيفا "لو فضلت اشكر الرئيس مش هوفيه حقه ولا مجلس الوزراء".

وأوضح أنه بعد تركيب الطرف الصناعي سيمارس حياته بشكل طبيعي، منوهًا الى أن هناك لاعبي كرة يرتدون هذا الساق الصناعي ويمارسون الرياضة وكرة القدم بشكل جيد.

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