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دار الأوبرا تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة "القطة المسمومة"

السبت 19/يونيو/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، تفاصيل واقعة تسمم القطة بدار الأوبرا، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الواقعة، وستظهر نتيجته خلال يومين.
وأشار "صابر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن "ولاد القطة" موجودين، حيث تم وضعهم في حديثة دار الأوبرا، لافتا إلى أنهم تواصلوا مع الطب البيطري للتعامل مع الوضع، معلقا: "أحد العاملين بدار الأوبرا قال أنه تم تسميم القطة".
ولفت إلى أنه تواصل مع هذا الشاب وأخبره "مشفتش القطة"، مؤكدا أن دار الأوبرا ترفض تسميم أي حيوان، ومن يثبت تورطه في هذه الواقعة سيعاقب، معلقا: "إحنا بقالنا 33 سنة وفي أكتر من 20 قطة بدار الاوبرا ولم يحدث لهم شيىء".

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