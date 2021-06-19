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أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي على الترجي

السبت 19/يونيو/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن فوز فريقه على الترجي التونسي بهدف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال موسيماني بعد المباراة :"الأهلي فريق كبير ويُجيد التعامل في الظروف التي حدثت قبل المباراة أو خلالها".

 

وأضاف :"عشنا مثل هذه الأجواء في السودان والأجواء كانت أصعب لأن الجمهور نزل إلى أرض الملعب".

 

وتابع :"الصعوبة الوحيدة هو أن الفريق تناول الطعام قبل المباراة وتأجيل اللقاء لمدة ساعة جعل الفريق يفقد الكثير من الطاقة في نهايته".

 

وواصل :" تحدثتمع اللاعبين وقمت بتهدئتهم قبل المباراة ولم أقم بهذا الدور بمفردي ولكن هناك لاعبين كبار في الفريق يُساعدوني ونفس الأمر بالنسبة لكابتن سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان".

 

وأشار :"طالبت اللاعبين بعدم الاهتمام بما يحدث من قبل الجماهير ولكن علينا التركيز في اللقاء".

 

 

وزاد :"شخصية لاعبي الأهلي تفرض نفسها في المواقف الصعبة وأهنئ اللاعبين على الفوز في مباراة اليوم".

 

وأوضح :"أفشة لاعب مهم بالنسبة لي ولكن نحن فريق جماعي ولا نعتمد على لاعب واحد، وخضنا الكثير من المباريات دونه فالأهلي بمن حضر كما أن الشناوي تغيب هو الآخر ونجحنا في تحقيق الفوز ودائما الأهلي هو النجم".

 

واختتم تصريحاته :"لا أهتم بالأرقام الشخصية فأنا صغير أمام مدربين كبار تولوا تدريب الأهلي مثل مانويل جوزيه فأنا لازلت أبني".

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