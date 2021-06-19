بعد الفوز على الترجي.. 3 سيناريوهات تمنح الأهلي بطاقة التأهل إلى النهائي الأفريقي





ويدين فريق الأهلي بالفوز على الترجي التونسي في مباراة اليوم، لمهاجمه محمد شريف والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 بعدما تلقى تسديدة رائعة من زميله أليو ديانج داخل منطقة الجزاء حولها داخل الشباك.





كيف يتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا؟





- فوز الأهلي على الترجي التونسي بأي نتيجة في مباراة الإياب بالقاهرة يضمن له الصعود مباشرة إلى النهائي الأفريقي مستفيدا من تفوقه في مجموع المباراتين.





- التعادل السلبي أو الإيجابي يمنح الأهلي أيضًا بطاقة التأهل للمباراة النهائية للبطولة القارية.





- حال خسارة الأهلي بهدف نظيف أمام الترجي التونسي سوف يلجأ الفريقين لركلات الترجيح ويمكن للفريق الأحمر حسم تأهله بشكل رسمي لنهائي البطولة القارية.





موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي





وستقام مباراة الأهلي مع الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 26 يونيو الجاري في القاهرة.

أصبح النادي الأهلي على أعتاب التأهل إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في "رادس" في ذهاب نصف نهائي البطولة.