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بعثة الأهلي تتوجه إلى مطار قرطاج استعدادًا للعودة إلى القاهرة
السبت 19/يونيو/2021 - 09:51 م
علي نبوي
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب حمادي اليعقوبي برادس في طريقها إلى مطار قرطاج استعدادًا للعودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتوجهت حافلة الأهلي من ملعب المباراة إلى مطار قرطاج استعدادًا للعودة إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.
وفاز الأهلي مساء اليوم السبت على الترجي التونسي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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