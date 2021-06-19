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معاينة النيابة لجثة موظف ألقي نفسه من الطابق الرابع هربا من زوج عشيقته

السبت 19/يونيو/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت مناظرة نيابة حلوان الجزئية،لجثة موظف سقط من الطابق الرابع، أن الجثة لرجل يبلغ من العمر 35 سنة وبها تهشم بالجمجمة ونزيف داخلي أدي إلي الوفاة.

كما طالبت النيابة بتشريح جثة الضحية وإرسال بيان مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها.

تلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي بمنطقة حدائق حلوان، مفاده سقوط شخص من الطابق الرابع، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "م.أ".

وبعمل التحريات تبين أن الضحية كان على علاقة جنسية مع سيدة مقيمة بالطابق الرابع ورجع زوجها من العمل بسبب شعوره بحالة إعياء، فاستشعر العشيق تواجده وحاول القفز أعلى غرفة التكييف فلم تتحمله وسقطت به.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات

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