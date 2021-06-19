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"الفجر" تنشر السجل الإجرامي لصاحب واقعة ترويج المخدرات على "فيسبوك" بقنا

السبت 19/يونيو/2021 - 09:53 م
اللواء حمدي أبو المجد
اللواء حمدي أبو المجد
بسام عبدالحميد
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تنشر "الفجر" السجل الإجرامي، لمسجل خطر روج لتجارة المواد المخدرة وأوهم المواطنين قدرة تلك المواد بشفائهم من فيروس كورونا المستجد.
ولقد رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، بإشراف اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قيام فرج.أ.أ، 47 عامًا، ومقيم بنجع الخطاطبة بقرية السمطا بمركز دشنا ومسجل خطر اتجار في المخدرات بالإعلان عن تجارته غير المشروعة والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكتابة رقم تليفونه للتواصل مع عملائه وقام بترويج شائعات بقدرة الأفيون والحشيش على مقاومة فيروس كورونا وبث فيديو له وبحوزته المخدرات والأسلحة النارية.
حيث تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا حيث قام بتتبع الأوكار التي يختبئ بها المتهم وتم بالفعل تحديد وكر يختبئ فيه في المنطقة الصحراوية المتاخمة لقرية السمطا حيث قامت قوات من الأمن العام والأمن المركزي بمداهمة الموقع وفور شعوره باقتراب القوات بادر بإطلاق النار على القوات التي تبادلت معه إطلاق النار حتى لقى مصرعه وضبط بحوزته ٣ بنادق إليهم كما أصيب النقيب حسام عبد التواب بقوات الأمن المركزي بطلق ناري.
وينشر "الفجر" السجل الإجرامي للمتهم حيث تبين صدور أحكام بإجمالي ٤٥٠ سنة منها ١٦ حكم بالسجن المؤبد في قضايا قتل وشروع في القتل وسرقة أسلحة نارية والاتجار في المخدرات وتشمل قضايا المؤبد القضايا أرقام ه ٢٠١٣ سرقه بالإكراه و٦٨٩ ٢٠١٢ سرقة سلاح و٢٣٩٥ ٢٠١٣ قتل وشروع في القتل و١٢٦ ٢٠١٣ سرقه بالإكراه و٣١٠٢ ٢٠١٤ و٣٢٧٨ ؛٢٠١٤ و١٧٧٩ ٢٠١٤ و١٩٠٦ ٢٠١٤ و١٨٢٥ ٢٠١٤ وجميع القضايا سرقة أسلحه بمركز قنا و٣ قضايا بمركز دشنا وتشمل ٤٨٢ ٢٠١١ سرقة بالإكراه و٨١٣ ٢٠١٢ استعمال قوه وسرقة أسلحه و٣١٠٣ ٢٠١٤ بدائرة مركز قنا بالإضافة إلى ٤ أحكام بالسجن ٣ سنوات وحكم بالسجن ١٠ سنوات وحكم بالسجن ١٥ سنه بإجمالي ٩ قضايا سرقه بالإكراه.

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قنا قتل ترويج مخدرات على فيسبوك امن قنا

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