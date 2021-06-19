استشاري علم الأمراض في بريطانيا: سلالة "دلتا" الأكثر انتشارًا بين هذه الفئات

قال ضياء الدين كامل، أستاذ واستشاري علم الأمراض في بريطانيا، إن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا هي أكثر انتشارًا بين الشباب من سن 18 إلى 30 عامًا لأنها الفئات الأقل إقبالًا على تلقي اللقاحات.



وأضاف "كامل" في حواره عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن أعراض سلالة دلتا الجديدة تشبه إلى حد كبير أعراض البرد من ارتفاع في درجات الحرارة والصداع ووجع العضلات ورشح في الأنف، مؤكدًا أنه ينتشر بوتيرة سريعة.



وأشار إلى أن التحور الأخير الذي حدث في سلالة "دلتا" حدثت في أماكن البروتين الشوكي التي تساعد في الدخول إلى الخلية بسهولة وبالتالي إنتاج ملايين من النسخ، موضحًا أنه على الرغم من خطورة هذه السلالة ولكنها لا تسبب خطورة أو مضاعفات لمن تلقى التطعيم أو التسبب في حالات وفيات تُذكر، حيث أن التطعيم يقي بنسبة 90% من مخاطر هذه السلالة وهذا يبين أهمية اللقاحات.

