سيد عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلي من ريمونتادا الترجي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه حقق نتيجة جيدة في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي لكنه لا يزال أمامه لقاء إياب أصعب في القاهرة.

وأضاف :"الـ90 دقيقة انتهت هنا في تونس لكن لا يزال هناك مباراة أخرى في القاهرة حققنا الفوز في رادس وهناك مباراة أخرى على ملعبنا".

وتابع :"الحمد لله على المكسب رغم الأمور التي تعرضنا لها قبل المباراة لكنها لم تؤثر علينا".

وأشار :"أبلغت اللاعبين بأننا في تحدي كبير جدًا فمن يشعر بالقلق عليه أن يعتذر عن خوض المباراة".

وأوضح :"حصلنا على حقوقنا كاملة وكان هناك اتصالات مع الكابتن محمود الخطيب وحصلنا على موافقة كتابية من الاتحاد الإفريقي "كاف" وتعهد بسلامة اللاعبين ووقع عليه المراقب والمنسق للمباراة قبل الموافقة على خوض اللقاء".

وأردف :"أشكر اللاعبين على ما قدموهم وأسلوبهم في اللقاء، ولكن أحذرهم بأن مباراة الإياب ستكون أصعب وأهم".

واختتم تصريحاته :"جميع اللاعبون أدوا دورًا رائعًا في المباراة، لا يزال لدينا مباراة إياب في القاهرة علينا أن نحذر".