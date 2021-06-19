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"الديهي" يكشف عن أخطر تصريح أمريكي حول سد النهضة

السبت 19/يونيو/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قائد القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" الجنرال كينيث ماكينزي، أكد أن سلوك إثيوبيا تجاه سد النهضة يقلق واشنطن كثيرا.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن "ماكينزي" أكد أن مصر تمارس قدرا هائلا من ضبط النفس، وتحاول الوصول إلى حل دبلوماسي وسياسي، موضحًا أن هذا الاعتراف والقناعة جاء نتيجة نجاح مصر الدبلوماسي والسياسي.
وتابع، أن هذا أخطر تصريح أمريكي فيما يخص سد النهضة، منذ تصريح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن مصر ليس أمامها سوى تدمير سد النهضة، مشددًا على أن ما تقوم به إثيوبيا يقلق الإدارة الأمريكية.

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