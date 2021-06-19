موسيماني: احترمنا الترجي.. وجولة الإياب تحسم التأهل للنهائي ‏

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز على ‏الترجي بهدف دون رد في جولة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لا يعني شيئًا، ‏وأن حسم التأهل إلى نهائي البطولة سيكون في جولة الإياب بالقاهرة وتاريخ الفريقين يؤكد ذلك.‏

احترمنا الترجي

وقال موسيماني عقب المباراة: "احترمنا فريق الترجي وجهازه الفني، و‏نتيجة المباراة تعكس هذا الاحترام، خاصة أن مواجهات الفريقين السابقة تؤكد أنها صعبة دائما".

وأوضح المدير الفني للأهلي أن هجمات الترجي أمر طبيعي، خاصة أن الفريق يلعب على ملعبه وبين جماهيره، وكان يرغب في ‏تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن في المقابل كان الأهلي منظمًا، خاصة في خط الدفاع، واستطاع أن ‏يخرج بالنتيجة التي حققها وأن يحسم جولة الذهاب بالفوز بهدف، فيما تتبقى جولة الحسم في ‏القاهرة يوم 26 يونيو الجاري.‏

وأشار موسيماني إلى أن محمد مجدي أفشة لاعب كبير ومهم ولم يدفع به من بداية المباراة ‏بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان، لكنه دفع ‏باللاعب في الوقت المناسب عندما ضغط الترجي هجوميا، وقابل الجهاز الفني للأهلي هذا ‏الضغط بتغيير طريقة اللعب.‏

وتطرق موسيماني إلى الحديث عن الأحداث التي سبقت المباراة، مشيرًا إلى أنه أمر وارد، ويحدث في أي مكان في العالم، والأهلي والترجي التونسي لديهما الخبرة الكافية للتعامل مع ‏مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أنه قام بتجديد دوافع اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس خلال الأزمة التي سبقت المباراة، مؤكدًا أنه لم يقم بهذا الأمر بمفرده ولكن بمساعدة كباتن الفريق محمد الشناوي وسعد سمير. ‏

وواصل المدير الفني حديثه بالتأكيد أن التحدي الذي واجه الأهلي بسبب الأحداث التي ‏سبقت المباراة هو أن اللاعبين تناولوا وجبة الغداء قبل المباراة بثلاث ساعات، وهذا أثر على ‏مجهودهم في نهاية المباراة.‏

شخصية اللاعبين

وقال موسيماني إنه لم يحقق بعد إنجازات كبيرة مع الأهلي كما حدث مع مدربين أجانب كبار تولوا تدريب الفريق، أبرزهم مانويل جوزيه، مشددًا على أن تركيزه ينصب على تسطير مجد مع الأهلي وحصد مزيد من البطولات على الصعيدين المحلي والقاري.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن ‏شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في مباراة اليوم أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهم.